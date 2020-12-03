İrfan Kahveci tarihe geçti! Ronaldo ve Gareth Bale ile aynı kaderi yaşadı

İrfan Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Ronaldo ve Gareth Bale'nin yaşadığı kaderi yaşayarak RB Leipzig'e 4-3 yenilen takımının mağlubiyetini önleyemedi.

Kahveci, takımının yenilgisinde hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta üç gol atan üçüncü oyuncu olurken, Ronaldo ve Bale de aynı performansı gösterdi ama takımı yenilgiye uğramıştı.

Brezilyalı forvet Ronaldo, Nisan 2003'te Real Madrid Manchester United'a yenildiğinde hat-trick yaparken, Bale Ekim 2010'da Inter'e yenildiğinde Tottenham Hotspur için hat-trick yapmıştı.

