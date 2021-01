İrfan Can Kahveci'nin transferi için flaş açıklama! Galatasaray...

Başakşehir forması giyen ve Fatih Terim'in Galatasaray'da görmek istediğini belirttiği İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada Başakşehirli yıldız İrfan Can Kahveci'yi takımda görmek istediğini belirtti.

Oyuncunun transferi hakkında Fanatik'e konuşan İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, "İrfan'ı isteyen bir kulüp varsa önce Başakşehir'le anlaşmak zorunda. Sonra ben ve oyuncumla görüşülebilir." ifadelerini kullandı.