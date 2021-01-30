İrfan Can Kahveci'den duygusal veda
Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, teknik direktör Okan Buruk'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.
GÜNDEM 30.01.2021, 00:30
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Geçtiğimiz sezon Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, İstanbul ekibiyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti ve takımdan ayrıldı. Transferin gözde ismi olan ve Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Okan Buruk'a veda etti. Duygusal bir paylaşım yapan İrfan Can, Buruk'a her şey için teşekkür etti.
Deneyimli hoca ile şampiyonluk kutlamasından çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan İrfan, ''Birlikte kulübümüzün tarihinde ilk kupa, ilk Şampiyonlar Ligi grupları ve birçok anı.. Şampiyon takımın şampiyon hocası; kariyerinde nice yeni başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Yaşattığınız anılar ve tüm emekleriniz için teşekkürler hocam!'' notunu düştü.
Deneyimli hoca ile şampiyonluk kutlamasından çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan İrfan, ''Birlikte kulübümüzün tarihinde ilk kupa, ilk Şampiyonlar Ligi grupları ve birçok anı.. Şampiyon takımın şampiyon hocası; kariyerinde nice yeni başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Yaşattığınız anılar ve tüm emekleriniz için teşekkürler hocam!'' notunu düştü.
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