İrfan Can Kahveci transferinde son dakika! Sürpriz talip

25 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip çıktı. İtalya'dan gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre Hertha Berlin, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'le görüşmelere başladı.

Haberde Alman Kulübü'nün 10 milyon Euro karşılığında Başakşehir ile anlaşmaya vardığı yazıldı.

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala İrfan Can Kahveci'nin hangi takıma gideceği büyük merak konusu.

Bu sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla 25 maça çıkan orta saha oyuncusu 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

