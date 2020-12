İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Leipzig ağlarına 3 gol bırakarak Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Neymar ve Giroud gibi yıldızların da yer aldığı haftanın 11'ine seçildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftanın en iyi oyuncularını açıkladı. Medipol Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta "hat-trick" yapan İrfan Can Kahveci'nin de kadroya seçildi. Öte yandan Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar ile Chelsea'nin golcüsü Giroud da kadroda yer aldı.



Kaleci: Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defans: Alexander Scholz (Midtjylland), Cristian Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Federico Chiesa (Juventus), Charles de Ketelaere (Club Brugge), Noa Lang (Club Brugge), İRFAN CAN KAHVECİ (Medipol Başakşehir), Dimitri Payet (Olympique Marsilya)

Forvet: Neymar (PSG), Olivier Giroud (Chelsea)