Son Dakika
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
GÜNDEM 03.12.2020, 21:16
2
Leipzig ağlarına 3 gol bırakarak Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Neymar ve Giroud gibi yıldızların da yer aldığı haftanın 11'ine seçildi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftanın en iyi oyuncularını açıkladı. Medipol Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta "hat-trick" yapan İrfan Can Kahveci'nin de kadroya seçildi. Öte yandan Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar ile Chelsea'nin golcüsü Giroud da kadroda yer aldı.
Kaleci: Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)
Defans: Alexander Scholz (Midtjylland), Cristian Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta saha: Federico Chiesa (Juventus), Charles de Ketelaere (Club Brugge), Noa Lang (Club Brugge), İRFAN CAN KAHVECİ (Medipol Başakşehir), Dimitri Payet (Olympique Marsilya)
Forvet: Neymar (PSG), Olivier Giroud (Chelsea)
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftanın en iyi oyuncularını açıkladı. Medipol Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta "hat-trick" yapan İrfan Can Kahveci'nin de kadroya seçildi. Öte yandan Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar ile Chelsea'nin golcüsü Giroud da kadroda yer aldı.
Kaleci: Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)
Defans: Alexander Scholz (Midtjylland), Cristian Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta saha: Federico Chiesa (Juventus), Charles de Ketelaere (Club Brugge), Noa Lang (Club Brugge), İRFAN CAN KAHVECİ (Medipol Başakşehir), Dimitri Payet (Olympique Marsilya)
Forvet: Neymar (PSG), Olivier Giroud (Chelsea)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. Southampton
|10
|17
|6. Wolverhampton
|10
|17
|7. Everton
|10
|16
|8. M. United
|9
|16
|9. Aston Villa
|8
|15
|10. Man City
|9
|15
|11. West Ham
|9
|14
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Valencia
|11
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü