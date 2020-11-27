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İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin ölümünün sorumlusu bulundu!

İran Dışişleri Bakanı Zarif de, terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi kanıtlar bulunduğunu belirtti.

GÜNDEM 27.11.2020, 21:38
İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin ölümünün sorumlusu bulundu!
Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen suikastta hayatını kaybeden 'İran nükleer programının babası' diye nitelenen Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail sorumlu tutuldu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanlığını da yürüten Fahrizade'nin bugün Tahran'a bağlı Abser ilçesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.
Selami, İsrail'e yönelik tehdit içerikli ifadelerinde:"Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik." dedi.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif söz konusu suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim adamını öldürdü. İsrail'in rolüne dair ciddi belirtileri olan bu korkaklık, faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor. İran uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu devlet terörü eylemini kınamaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.
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