İranlı komutan meydan okudu! 'ABD'nin tüm üslerini yıkacak güçteyiz'

İran ordusuna bağlı “Sipahiler Ordusu” başkomutanı General Hüseyin Selami, bir televizyon programında yaptığı konuşmasında ABD'ye sert tepkiler içeren bazı açıklamalarda bulundu.



General Selami, Amerika terör devletinin tehditlerine dikkat çekerek, ABD'nin İran milleti ile savaşabilecek gücü olmadığını, ABD Başkanı Trump'ın yaygaralarından kaygı duymadıklarını belirtti.



General Selami, “eğer Amerika bizimle savaşmak isterse, bölgeye gelmesi gerekir, bölgeye geldiği takdirde bizim menzilimize girmiş olur ve biz Amerika'nın bölgedeki tüm üslerini yakıp yıkma ve işgal etme gücüne sahibiz” dedi.

General Selami İran'ı sarsan Kasım Süleymani suikastiyle ilgili olarak ise, “bu cinayetin bedeli Amerika'nın siyasi düzeninin çöküşü olacak” şeklinde konuştu.

