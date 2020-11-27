İran'ı sarsan saldırı! 'Nükleer programının babası' suikasta uğradı
İran'ın nükleer programının mimarı olan Muhsin Fahrizade, Tahran eyaletinin Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Fahrizade'nin öldüğü ifade edildi
GÜNDEM 27.11.2020, 22:25
İran devlet televizyonun yayınladığı bildiriye göre, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öğleden sonra Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
İran Savunma Bakanlığı, 'İran nükleer programının babası' diye nitelenen Muhsin Fahrizade'nin hastanede öldüğünü resmen açıklarken, Fahrizade'nin terör unsurları tarafından düzenlenen suikast nedeniyle ağır yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı özellikle belirtilmişti.
Muhsin Fahrizade
Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, İranlı nükleer bilimcilere yönelik suikastları kınayarak, İran'ın modern bilime erişiminin engellenmeye çalışıldığını ifade etti.
İran Savunma Bakanlığı, 'İran nükleer programının babası' diye nitelenen Muhsin Fahrizade'nin hastanede öldüğünü resmen açıklarken, Fahrizade'nin terör unsurları tarafından düzenlenen suikast nedeniyle ağır yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı özellikle belirtilmişti.
Muhsin Fahrizade
Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, İranlı nükleer bilimcilere yönelik suikastları kınayarak, İran'ın modern bilime erişiminin engellenmeye çalışıldığını ifade etti.
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