İran'dan gövde gösterisi! Gizli sığınakların görüntüsünü paylaştılar

İran Devrim Muhafızları Birliği, yeni birçok gizli yeraltı füze üssünün varlığını paylaştıkları video ile duyurdu.

Gizli askeri sığınakların paylaşıldığı görüntülerde ABD ve Siyonist İsrail'e ait bayrakların yerde olması dikkat çekti.

Ayrıca Devrim Muhafızları'na ait askeri üs ve sığınaklarda metrelerce dizilmiş araçlar, füzeler ve sandıklardaki mühimmatlar da dikkatlerden kaçmadı.

