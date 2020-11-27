İran'dan flaş karar! Tüm kamu kurumları kapatıldı

Yeni tip Koronavirüs'ün ( Covid-19) Orta Doğu ve Asya ülkeleri arasında en çok etkili olduğu ülkelerden İran'da salgına bağlı vaka ve ölümlerin artması sebebiyle ikinci bir emre kadar devlet dairelerinin kapatılacağı açıklandı. Kamu kurumlarında bu süre zarfında sadece "en gerekli personel" grubu mesai yapacak.

İran devlet televizyonundan yapılan duyuruda, uygulamanın ülkede hafta içi ilk gün olan cumartesi (yarın) başlayacağı, vatandaşların kamu kurumlarında randevuları ya da yapılacak işleri varsa bunları ertelemeleri gerektiği açıklandı.

Kamu kurumlarında hangi memurların çalışıp çalışmayacağını ise bürolardaki ilgili müdür ve başkanların bildireceği kaydedildi. Uygulamanın ne kadar süreceği henüz belirtilmedi ancak Koronavirüs'ün etkisini azaltması durumunda önlemlerin gevşetilebileceği ifade ediliyor.



İran'da geçtiğimiz cuma günü son 24 saatte ülke genelinde 14 bini aşkın Covid-19 vakası açıklanmış, bu durum son 3 ayın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçmişti. Bunun yanında ülkede son bir haftada her gün ortalama 400'ün üzerinde can kaybı yaşanması sonrası 2 hafta sürecek karantina süreci başlatılmıştı.

İran'da şu anda ülke genelinde tüm dükkan, alışveriş merkezi, lokanta, kafe ve benzeri işyerleri 6 gündür kapalı tutulurken, banka, postane ve iletişimle alakalı kurumlar yüzde 30 işçi kapasitesiyle çalışıyor.

Ülkedeki toplam Koronavirüs vakası sayısı kasım ayı sonu itibariyle 922 bine ulaşırken, Sağlık Bakanlığı toplamda 47 bini aşkın kişinin salgın kaynaklı hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'nin İran ile yaptığı nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekildiğini açıklamasının ardından ülkeye uygulanan ambargo sebebiyle İran ekonomisi zor günler geçiriyor. Tahran yönetimi, ekonominin daha da kötüye gitmemesi için uzun süredir tüm ülkede geçerli olacak "tam karantina" uygulamasını erteliyordu.

