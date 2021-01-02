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İran'dan dünyayı karıştıracak çıkış
İran'dan dünyayı karıştıracak çıkış geldi. İran’ın uranyum zenginleştirmeyi yüzde 20’ye çıkarmayı planladığı öğrenildi.
GÜNDEM 02.01.2021, 12:24
İran’ın uranyum zenginleştirmeyi yüzde 20’ye çıkarmayı planladığı öğrenildi.
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi’nin bu konuda bir bilgilendirme yaptığını ifade etti.
Ulyanov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “UAEK Başkanı, yönetim kuruluna ve BM Güvenlik Konseyi’ne, Tahran’ın uranyumu yüzde 20’ye kadar zenginleştirme niyetini duyurduğu bildirdi” diye açıkladı. ABD’nin 2018’de İran’ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan çekilmesinin ardından Tahran, 2019’da uranyum zenginleştirme ve araştırma çalışmaları ile ilgili taahhütlerini aşamalı olarak çekilme kararını almıştı. İran, Ocak 2020 tarihinde bu sürecin tamamlandığını açıklamıştı.
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi’nin bu konuda bir bilgilendirme yaptığını ifade etti.
Ulyanov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “UAEK Başkanı, yönetim kuruluna ve BM Güvenlik Konseyi’ne, Tahran’ın uranyumu yüzde 20’ye kadar zenginleştirme niyetini duyurduğu bildirdi” diye açıkladı. ABD’nin 2018’de İran’ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan çekilmesinin ardından Tahran, 2019’da uranyum zenginleştirme ve araştırma çalışmaları ile ilgili taahhütlerini aşamalı olarak çekilme kararını almıştı. İran, Ocak 2020 tarihinde bu sürecin tamamlandığını açıklamıştı.
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