İran'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
İran Anayasa Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kadkhodaei, ABD'nin İran yargısına yönelik yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
GÜNDEM 25.09.2020, 21:41
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ABD'nin İran ve Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams dün yaptığı açıklamada, ABD'nin İranlı güreşçi Navid Afkari'yi ölüm cezasına çarptıran bir yargıç da dahil olmak üzere bir dizi İranlı yetkiliye ve kuruluşa yeni yaptırımlar uygulayacağını aktarmıştı. İran Anayasa Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kadkhodaei bugün sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, ABD’nin İran yargısına yönelik yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Peki biz de ABD’de öldürülen ve işkence gören siyahiler için ABD yargısına yaptırım kararı alalım mı?” ifadesini kullandı.
ABD, idam edilen güreşçi Afkari nedeniyle İranlı Yargıçlar Seyyid Mahmud Sadati, Muhammed Sultani ile Şiraz Birinci Devrim Mahkemesi ve Adelabad, Urumiye ve Vekilabad hapishane yönetimlerini yaptırım listesine almıştı.
ABD, idam edilen güreşçi Afkari nedeniyle İranlı Yargıçlar Seyyid Mahmud Sadati, Muhammed Sultani ile Şiraz Birinci Devrim Mahkemesi ve Adelabad, Urumiye ve Vekilabad hapishane yönetimlerini yaptırım listesine almıştı.
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