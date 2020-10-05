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İran'da son 24 saatte 235 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 235 artarak 27 bin 192'ye yükseldi.
GÜNDEM 05.10.2020, 15:55
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 235 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 902 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 192'ye, vaka sayısının da 475 bin 674'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 167'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 392 bin 293'e ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede toplam 4 milyon 151 bin 445 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
İran'da böylece salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken can kaybı da en son 28 Temmuz'da günlük 235 olmuştu.
Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 192'ye, vaka sayısının da 475 bin 674'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 167'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 392 bin 293'e ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede toplam 4 milyon 151 bin 445 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
İran'da böylece salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken can kaybı da en son 28 Temmuz'da günlük 235 olmuştu.
Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.
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