İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172 artarak 25 bin 394 oldu.
GÜNDEM 26.09.2020, 16:25
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 172 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 204 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 394'e, vaka sayısının da 443 bin 86'ya çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 41'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 372 bin 51'e ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede toplam 3 milyon 905 bin 352 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 394'e, vaka sayısının da 443 bin 86'ya çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 41'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 372 bin 51'e ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede toplam 3 milyon 905 bin 352 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
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