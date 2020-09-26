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İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172 artarak 25 bin 394 oldu.

GÜNDEM 26.09.2020, 16:25
İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 172 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 204 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 394'e, vaka sayısının da 443 bin 86'ya çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 41'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 372 bin 51'e ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede toplam 3 milyon 905 bin 352 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
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