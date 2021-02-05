İran'da Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan Hoca için anma programı

İran'da Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle uluslararası bir anma programı düzenlenecek.

İran'da düzenlenecek olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programına İran'ın önde gelen siyasetçilerinde Dr. Ali Ekber Velayeti başkanlık edecek.

Anma programına dair Twitter'dan duyuru yapan Kudüs TV, şu açıklamayı yaptı:

"Mili Görüş Hareketi lideri Merhum Necmeddin Erbakan’ın rıhletinin 10. Yıldönümü dolayısıyla, İran’da uluslararası bir anma programı düzenleniyor. Organizasyon, Dr. Ali Ekber Velayeti başkanlığındaki Uluslararası İslami Uyanış Kurultayı tarafından gerçekleştirilecek."

Mili Görüş Hareketi lideri Merhum Necmeddin Erbakan’ın rıhletinin 10. Yıldönümü dolayısıyla, İran’da uluslararası bir anma programı düzenleniyor. Organizasyon, Dr. Ali Ekber Velayeti başkanlığındaki Uluslararası İslami Uyanış Kurultayı tarafından gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/UbLa40d3mU

— Kudüs TV (@KudusTv) February 5, 2021



Mili Görüş Hareketi lideri Merhum Necmeddin Erbakan’ın rıhletinin 10. Yıldönümü dolayısıyla, İran’da uluslararası bir anma programı düzenleniyor. Organizasyon, Dr. Ali Ekber Velayeti başkanlığındaki Uluslararası İslami Uyanış Kurultayı tarafından gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/UbLa40d3mU pushfn('ads'); — Kudüs TV (@KudusTv) February 5, 2021

