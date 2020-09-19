İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini geçti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 24 bin 118 oldu.
GÜNDEM 19.09.2020, 13:59
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 166 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 845 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 118'e, vaka sayısının da 419 bin 43'e çıktığını kaydetti.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 893'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının da 357 bin 632'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, bugüne kadar ülkede 3 milyon 719 bin 210 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sözcü Lari ayrıca Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 118'e, vaka sayısının da 419 bin 43'e çıktığını kaydetti.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 893'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının da 357 bin 632'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, bugüne kadar ülkede 3 milyon 719 bin 210 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sözcü Lari ayrıca Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
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