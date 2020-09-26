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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 26.09.2020, 09:55
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Meravetepe ilçesi olan deprem, yerel saatle 09.16'da kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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parçalı az bulutlu
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