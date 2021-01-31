İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
GÜNDEM 31.01.2021, 20:57
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesinde yerel saatle 19.34'te bir deprem olduğu bildirildi.
Yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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