İran'a İHA düştü
Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesine bir İnsansız Hava Aracının (İHA) düştüğü belirtildi.
GÜNDEM 20.10.2020, 14:27
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İran, İHA'nın kime ait olduğunu belirlemek için askeri uzmanların çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çatışmaların başlamasından bu yana 60 roketin Hüdaaferin ilçesine düştüğü, İran makamları konuyla ilgili tarafları uyardı. Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, " Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar nedeniyle bu sabah Mencivan beldesine bağlı Karakoç köyüne bir İHA düştü." dedi.
Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, olayda can kaybı yaşanmadığını ve maddi zararın oluşmadığını belirterek, İHA'nın kime ait olduğuyla ilgili olarak da askeri uzmanların incelemelerini sürdürdüğünü söyledi. Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz kentinin 2010 kilometre kuzeyinde ve Aras Nehri kenarında bulunan Hüdaaferin ilçesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devam eden Dağlık Karabağ'daki savaş cephesinin güneyinde yer alıyor.
Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, olayda can kaybı yaşanmadığını ve maddi zararın oluşmadığını belirterek, İHA'nın kime ait olduğuyla ilgili olarak da askeri uzmanların incelemelerini sürdürdüğünü söyledi. Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz kentinin 2010 kilometre kuzeyinde ve Aras Nehri kenarında bulunan Hüdaaferin ilçesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devam eden Dağlık Karabağ'daki savaş cephesinin güneyinde yer alıyor.
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