İran "sınır tacizleri" konusunda Ermenistan ile Azerbaycan'ı uyardı
İran yönetimi, Ermenistan'ın işgalinden kaynaklı Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kendi sınırlarına yönelik "tacizler" konusunda Bakü ve Erivan hükümetlerini uyardı.
GÜNDEM 03.10.2020, 15:01
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar esnasında İran topraklarına düşen havan topları ve roketlerle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sivillere yönelik saldırılardan kaçınılması ve ciddi müzakerelerin başlamasının gerekliliğine vurgu yapan Hatibzade, İran'ın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu yineledi.
İran tarafına düşen havan topları ve roketler konusunda ise Hatibzade şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin sınır bölgelerindeki hareketliliği büyük bir hassasiyetle izliyoruz. Çatışmanın taraflarından topraklarımıza yönelik hiçbir taciz kabul edilemez. Tüm tarafları bu konuda gerekli dikkati göstermeleri konusunda ciddi bir biçimde uyarıyoruz."
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sivillere yönelik saldırılardan kaçınılması ve ciddi müzakerelerin başlamasının gerekliliğine vurgu yapan Hatibzade, İran'ın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu yineledi.
İran tarafına düşen havan topları ve roketler konusunda ise Hatibzade şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin sınır bölgelerindeki hareketliliği büyük bir hassasiyetle izliyoruz. Çatışmanın taraflarından topraklarımıza yönelik hiçbir taciz kabul edilemez. Tüm tarafları bu konuda gerekli dikkati göstermeleri konusunda ciddi bir biçimde uyarıyoruz."
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