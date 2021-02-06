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İran, Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
GÜNDEM 06.02.2021, 12:26
İran resmi haber Ajansı IRNA'ya göre, Hatibzade, geçici yönetimin çalışmalarına başlamasıyla Libya'da seçim koşullarının sağlanması yönünde umutlu olduklarını dile getirdi.
Hatibzade, "Libya'da geçici hükümetin egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü temelinde ve dış müdahaleden uzak bir şekilde, ülkede istikrar ve kalkınmanın zeminini oluşturacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler öncülüğünde dün İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.
Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.
Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.
Hatibzade, "Libya'da geçici hükümetin egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü temelinde ve dış müdahaleden uzak bir şekilde, ülkede istikrar ve kalkınmanın zeminini oluşturacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler öncülüğünde dün İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.
Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.
Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.
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