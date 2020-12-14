İran Genelkurmay Başkanı'ndan sert tehdit: İntikam alınacak
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ,,Bakıri, öldürülen İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin intikamını alacakları açıklamasında bulundu.
GÜNDEM 14.12.2020, 19:50
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, öldürülen İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade ABD ve İsrail'i açık açık tehdit etti. İran Genelkurmay Başkanı, ''Fahrizade'nin intikamı alınacak'' dedi.
Fahrizade'nin "alçak küresel sistemler tarafından şehit edildiğini" söyleyen Bakıri, intikamı doğru zamanda ve doğru yerde alacaklarının altını çizdi.
Bakıri, ABD ve İsrail'in suikastın bedelini ödeyeceğini ifade ederken, "İran'ın düşmanları Fahrizade’nin ölümünden bu yana uykuya dalamıyor, sürekli endişe ve panik içinde yaşıyor." şeklinde konuştu.
İran'ın üst düzey nükleer fizikçileri arasında gösterilen ve "İran'ın nükleer faaliyetlerinin babası" olarak nitelenen Fahrizade, 27 Kasım cuma günü Tahran'da uğradığı saldırıda öldürülmüştü.
İran, saldırıdan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutmuş, bölgede tansiyon yükselmişti.
Fahrizade'nin "alçak küresel sistemler tarafından şehit edildiğini" söyleyen Bakıri, intikamı doğru zamanda ve doğru yerde alacaklarının altını çizdi.
Bakıri, ABD ve İsrail'in suikastın bedelini ödeyeceğini ifade ederken, "İran'ın düşmanları Fahrizade’nin ölümünden bu yana uykuya dalamıyor, sürekli endişe ve panik içinde yaşıyor." şeklinde konuştu.
İran'ın üst düzey nükleer fizikçileri arasında gösterilen ve "İran'ın nükleer faaliyetlerinin babası" olarak nitelenen Fahrizade, 27 Kasım cuma günü Tahran'da uğradığı saldırıda öldürülmüştü.
İran, saldırıdan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutmuş, bölgede tansiyon yükselmişti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 14 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Gençlerbirliği
|11
|11
|17. Sivasspor
|10
|10
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Boluspor
|13
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü