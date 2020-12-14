İran Genelkurmay Başkanı'ndan sert tehdit: İntikam alınacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, öldürülen İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade ABD ve İsrail'i açık açık tehdit etti. İran Genelkurmay Başkanı, ''Fahrizade'nin intikamı alınacak'' dedi.

Fahrizade'nin "alçak küresel sistemler tarafından şehit edildiğini" söyleyen Bakıri, intikamı doğru zamanda ve doğru yerde alacaklarının altını çizdi.

Bakıri, ABD ve İsrail'in suikastın bedelini ödeyeceğini ifade ederken, "İran'ın düşmanları Fahrizade’nin ölümünden bu yana uykuya dalamıyor, sürekli endişe ve panik içinde yaşıyor." şeklinde konuştu.

İran'ın üst düzey nükleer fizikçileri arasında gösterilen ve "İran'ın nükleer faaliyetlerinin babası" olarak nitelenen Fahrizade, 27 Kasım cuma günü Tahran'da uğradığı saldırıda öldürülmüştü.

İran, saldırıdan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutmuş, bölgede tansiyon yükselmişti.

