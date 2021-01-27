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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiye'ye gelecek
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, '6'lı işbirliği platformu' kapsamında cuma günü de Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
GÜNDEM 27.01.2021, 13:23
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Dağlık Karabağ zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev'in önerisiyle bölgenin barışı ve refahı için oluşturulması planlanan '6'lı işbirliği platformu' için diplomasi trafiği sürüyor.
Bölge ülkelerinden İran da işbirliğine yönelik adım attı. Önce Azerbaycan'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ardından ikinci durağı Rusya’ya geçti.
Zarif, 6 ülkeyi kapsayan ziyaretlerinin amacının bölgede 6'lı işbirliği platformu oluşturmak olduğuna vurgu yaptı. Cevad Zarif Moskova’daki temaslarının ardından Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'yi de ziyaret edecek.
Konuya ilişkin önemli bir toplantı da bugün gerçekleşecek. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın başbakan yardımcıları Güney Kafkasya'daki ulaşım bağlantılarının inşasını görüşmek üzere Moskova'da bir araya gelecek.
“6’lı işbirliği platformu” ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, ulaşım ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapılması amaçlanıyor.
Bölge ülkelerinden İran da işbirliğine yönelik adım attı. Önce Azerbaycan'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ardından ikinci durağı Rusya’ya geçti.
Zarif, 6 ülkeyi kapsayan ziyaretlerinin amacının bölgede 6'lı işbirliği platformu oluşturmak olduğuna vurgu yaptı. Cevad Zarif Moskova’daki temaslarının ardından Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'yi de ziyaret edecek.
Konuya ilişkin önemli bir toplantı da bugün gerçekleşecek. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın başbakan yardımcıları Güney Kafkasya'daki ulaşım bağlantılarının inşasını görüşmek üzere Moskova'da bir araya gelecek.
“6’lı işbirliği platformu” ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, ulaşım ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapılması amaçlanıyor.
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