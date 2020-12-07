İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldü iddiası!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğü iddia edildi. Hamaney’in öldüğüne ilişkin iddialara Hamaney'in ofisine yakın bir kaynaktan cevap geldi.

Reuters haber ajansının son dakika olarak servis ettiği haberinde, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

