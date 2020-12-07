İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldü iddiası!
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldü iddiaları ile ilgili Hamaney'in ofisine yakın bir kaynaktan açıklama geldi.
GÜNDEM 07.12.2020, 13:37
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğü iddia edildi. Hamaney’in öldüğüne ilişkin iddialara Hamaney'in ofisine yakın bir kaynaktan cevap geldi.
Reuters haber ajansının son dakika olarak servis ettiği haberinde, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Reuters haber ajansının son dakika olarak servis ettiği haberinde, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
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