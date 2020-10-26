Irak'tan önemli açıklama!

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmed Molla Talal, Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) terör örgütü olarak görmediklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya el-Hades televizyonuna konuşan Talal, Irak Parlamentosu'na farklı dönemlerde 4 İhvan mensubunun başkanlık ettiğini ifade ederek, "Biz Irak'ta İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyoruz" dedi.

İhvan'ın Irak'taki siyaset sahnesinin bir parçası olduğunu ve Anayasa'nın yazımına da iştirak ettiğini vurgulayan Talal, "Irak'ta herhangi bir örgütün terör listesine alınması için vatandaşlara karşı terör saldırıları düzenlemesi ya da devlete karşı silahlı mücadeleye girmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

