Irak'ta Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 672 arttı

Irak'ta yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 9 bin 347'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 49 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 672 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 347'ye, vaka sayısı da 375 bin 931'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 861 artarak 303 bin 665'e ulaştı.

