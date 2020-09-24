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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak’ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

GÜNDEM 24.09.2020, 12:12
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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Irak hükümetine bağlı kriz masası tarafından yapılan açıklamada, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararı alındığı belirtildi.
Irak'ta Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 4 binlerde seyrediyor.
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