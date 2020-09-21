Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

