Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
GÜNDEM 21.09.2020, 11:02
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
"Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
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