iPone 12 Türkiye'de ön siparişe açıldı! Peki fiyatları ne kadar?

Dünyanın önde gelen bilişim şirketi Apple, iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıklamasının ardından şimdi de iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı.

Ön siparişle satın alınan akıllı telefonlar 4 Aralık'ta gönderilmeye başlayacak.

Serinin diğer akıllı telefonları iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max ise koronavirüs pandemisi kaynaklı oluşan tedarik sorunu nedeniyle daha ileri bir tarihte satışa sunulacak.Apple, her iki telefonu da 2021'in başlarında ön siparişe açmayı planlıyor.

Türkiye'de ön siparişe açılan iPhone 12 modellerinin fiyatları şu şekilde:

iPhone 12 64 GB - 10.999 TL

iPhone 12 128 GB - 11.499 TL

iPhone 12 256 GB - 12.499 TL

iPhone 12 Pro 128 GB - 14.999 TL

iPhone 12 Pro 256 GB - 15.999 TL

iPhone 12 Pro 512 GB - 17.999 TL

