iPhone'daki 'Siri'ye Süleyman Soylu'yu sordu! Şok eden cevap aldı
AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
GÜNDEM 16.11.2020, 03:10
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Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, ABD merkezli ünlü bilişim şirketi Apple'nın iPhone telefonundaki 'Siri' uygulamasından 'Süleyman Soylu’ şeklinde seslendirme yapması sonucu aldığı cevaba tepki gösterdi.
Tayyar, iPhone telefonundaki 'Siri' uygulamasından Süleyman Soylu'ya dair seslendirme araması yaptığında "Vatan haini - katil - hırsız - pedofili destekçisi" ifadelerinin yer aldığını ortaya çıkardı.
Duruma tepki gösteren Tayyar, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:
"Siri’ye Süleyman Soylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor. Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum. Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar. Mutlaka hesabı sorulmalı."
Siri’ye @suleymansoylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor.Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum.Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar.Mutlaka hesabı sorulmalı. pic.twitter.com/l6Nk49D4Mq
— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 15, 2020
Siri’ye @suleymansoylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor.Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum.Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar.Mutlaka hesabı sorulmalı. pic.twitter.com/l6Nk49D4Mq pushfn('ads'); — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 15, 2020
Tayyar, iPhone telefonundaki 'Siri' uygulamasından Süleyman Soylu'ya dair seslendirme araması yaptığında "Vatan haini - katil - hırsız - pedofili destekçisi" ifadelerinin yer aldığını ortaya çıkardı.
Duruma tepki gösteren Tayyar, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:
"Siri’ye Süleyman Soylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor. Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum. Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar. Mutlaka hesabı sorulmalı."
Siri’ye @suleymansoylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor.Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum.Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar.Mutlaka hesabı sorulmalı. pic.twitter.com/l6Nk49D4Mq
— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 15, 2020
Siri’ye @suleymansoylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor.Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum.Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar.Mutlaka hesabı sorulmalı. pic.twitter.com/l6Nk49D4Mq pushfn('ads'); — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 15, 2020
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