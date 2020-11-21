İPhone 12 serisinin fiyatları belli oldu!
iPhone 12'nin merakla beklenen Türkiye fiyatları, Apple tarafından resmen açıklandı.
GÜNDEM 21.11.2020, 04:32
Kullanıcıların merakla beklediği iPhone 12 Türkiye fiyatları açıklandı.
Bir süre önce tanıtılan ve gelişmiş özelliklere sahip olan model ailesi için fiyat beklentisi devam ediyordu. Yeni modeller için açıklanan fiyat bilgisi, beklendiği gibi kendisini gösterdi.
Özellikleriyle dikkat çeken iPhone 12 ailesinde 4 farklı seçenek bulunuyor. Modeller için iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sıralaması bulunuyor. Modellerin fiyatları da bu sıralamaya göre artıyor.
Apple tarafından yapılan açıklamaya göre modellerin başlangıç fiyatları şu şekilde:
64GB: 9,999
128GB: 10,499
256GB: 11,499
64GB: 10,999
128GB: 11,499
256GB: 12,499
128GB: 14,999
256GB: 15,999
512GB: 17,999
128GB: 16,999
256GB: 17,999
512GB: 19,999
Bir süre önce tanıtılan ve gelişmiş özelliklere sahip olan model ailesi için fiyat beklentisi devam ediyordu. Yeni modeller için açıklanan fiyat bilgisi, beklendiği gibi kendisini gösterdi.
Özellikleriyle dikkat çeken iPhone 12 ailesinde 4 farklı seçenek bulunuyor. Modeller için iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sıralaması bulunuyor. Modellerin fiyatları da bu sıralamaya göre artıyor.
Apple tarafından yapılan açıklamaya göre modellerin başlangıç fiyatları şu şekilde:
64GB: 9,999
128GB: 10,499
256GB: 11,499
64GB: 10,999
128GB: 11,499
256GB: 12,499
128GB: 14,999
256GB: 15,999
512GB: 17,999
128GB: 16,999
256GB: 17,999
512GB: 19,999
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