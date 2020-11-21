İPhone 12 serisinin fiyatları belli oldu!

Kullanıcıların merakla beklediği iPhone 12 Türkiye fiyatları açıklandı.

Bir süre önce tanıtılan ve gelişmiş özelliklere sahip olan model ailesi için fiyat beklentisi devam ediyordu. Yeni modeller için açıklanan fiyat bilgisi, beklendiği gibi kendisini gösterdi.

Özellikleriyle dikkat çeken iPhone 12 ailesinde 4 farklı seçenek bulunuyor. Modeller için iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sıralaması bulunuyor. Modellerin fiyatları da bu sıralamaya göre artıyor.



Apple tarafından yapılan açıklamaya göre modellerin başlangıç fiyatları şu şekilde:



64GB: 9,999

128GB: 10,499

256GB: 11,499



64GB: 10,999

128GB: 11,499

256GB: 12,499



128GB: 14,999

256GB: 15,999

512GB: 17,999



128GB: 16,999

256GB: 17,999

512GB: 19,999

