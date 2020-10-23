Son Dakika
iPhone 12 serisinde kritik bir kusur tespit edildi
Apple'ın yeni akıllı telefonunun ilk incelemeleri, cihazın ciddi bir kusurunun olduğunu ortaya çıkardı.
GÜNDEM 23.10.2020, 23:06
1
ABD merkezli internet portalı Verge’nin aktardığına göre, iPhone 12 Pro’nun bataryası özellikle 5G ağlarına bağlandığında oldukça hızlı bir şekilde bitiyor.
Akıllı telefon, ekran açık olarak iki buçuk saat kullanıldıktan sonra batarya doluluk oranı yüzde 18’e kadar düşüyor.
Engadget portalı uzmanları da aynı sonuca vararak, iPhone 11'in pil ömrüne alışkın kişilerin yeni modeldeki bu durumla ‘hayal kırıklığına uğrayacağını’ belirtti.
Apple geçen hafta iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’tan oluşan yeni iPhone serisini tanıtmıştı.
Akıllı telefon, ekran açık olarak iki buçuk saat kullanıldıktan sonra batarya doluluk oranı yüzde 18’e kadar düşüyor.
Engadget portalı uzmanları da aynı sonuca vararak, iPhone 11'in pil ömrüne alışkın kişilerin yeni modeldeki bu durumla ‘hayal kırıklığına uğrayacağını’ belirtti.
Apple geçen hafta iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’tan oluşan yeni iPhone serisini tanıtmıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Göztepe
|6
|7
|7. Erzurumspor
|4
|7
|8. Galatasaray
|5
|7
|9. Sivasspor
|4
|7
|10. Hatayspor
|4
|7
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü