iPhone 12 satışlarını aksatabilecek gelişme!

Baskılı devre kartı (PCB) üreticisi Unimicron Technology'nin fabrikasında yangın çıktı.

Apple'ın ana tedarikçilerinden biri olan şirket iPhone 12 serisi akıllı telefonlar için PCB üretimi yapan firmalardan biriydi.

Tedarik zincirinin bozulmasına neden olabilecek yangının, Apple'ı zora sokabileceği belirtiliyor.

Tayvan basınında çıkan haberlere göre, olay mahalline 67 itfaiyeci, 19 itfaiye aracı ve 3 ambulans gönderildi. Söndürme işlemi sırasında itfaiye ekipleri 2 kişiyi kurtarırken bir kişi de duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye sevk edildi. Kimyasalların ciltle teması sonucu alerjik reaksiyon gösteren yedi itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada çıkan yangının ciddi bir yaralanmaya sebep olmadığı ifade ediliyor. Kolluk kuvvetleri şu anda olayı araştırma sürecinde. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın birinci kattaki merkezi klima odasından yayılmaya başladı. Giderek büyüyen alevler kısa süre içerisinde altı katı da etkisi altına aldı.

Unimicron Technology'da meydana gelen yangının baskılı devre kartı tedariğini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Apple'ın pazar talebi nedeniyle iPhone 12 üretimini artırma kararı aldığı söyleniyordu. Tedarik zincirindeki olası bir değişiklik Cupertinolu şirketin planlarını sekteye uğratabilir.

