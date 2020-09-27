iPhone 12 farklı bir isimle gelebilir

ABD'li teknoloji devi Apple, bu yıl yeni iPhone modellerini beklenen tarihte duyurmadı. Sızıntılara göre yeni iPhone Ekim ayının ortalarında tanıtılacak.

CHIP'in haberine göre Apple'ın gecikmeli olarak ekimde tanıtacağı iPhone 12 serisindeki telefonların isimleri, yeni sızıntıya göre beklediğimizden farklı olabilir.

Apple'ın yeni telefonlarının adlarının iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olacağına inanıyorduk. Ancak bu isim tahminleri yanlış olabilir.

Twitter kullanıcısı DuanRui'nin paylaştığı fotoğraflarda en küçük iPhone 12 modelinin iPhone 12 mini adıyla gelebileceğini gösteriyor. Fotoğrafta yeni iPhone'ların silikon kılıflarının etiketleri görünüyor. Bu etiketlere göre 6,1 inç modeller iPhone 12 ve iPhone 12 Pro olacak ve aynı kılıf tasarımını kullanacak. 6,7 inç model ise iPhone 12 Pro Max adıyla gelecek.

Fotoğrafı paylaşan kullanıcı, daha önce yeni iPad Air'in kılavuzundan bir fotoğraf paylaşmış ve buradan Touch ID'nin güç düğmesine ekleneceğine dair referansları göstermişti. iPad Air ile ilgili sızıntılarında isabet kaydeden kullanıcının yeni iPhone sızıntısı da doğru olabilir.

Apple, iPad'in ve Mac'in mini sürümlerine yabancı olmadığından, bu sözcüğün ilk kez iPhone'da kullanılması çok şaşırtıcı olmayacaktır. Dahası Apple, iPhnoe 12 mini ile 2017'deki iPhone X'ten bu yana en küçük iPhone'u üretmiş olacak; bu yüzden mini ismi gerçek olabilir.

