iPhone 11 kullanıcıları için ‘ücretsiz’ değişim hakkı

Teknoloji devi Apple, iPhone 11 modellerinde donma sorunu yaşayan kullanıcılar için ücretsiz değişim yapacağını duyurdu.

Apple'ın resmi destek sayfasında yayınlanan duyuruda "iPhone 11 ekranlarının küçük bir yüzdesi, ekran modülüyle ilgili bir sorun nedeniyle dokunmaya yanıt vermeyebilir" denildi.

Teknoloji devi bu sorundan etkilenen modellerin Kasım 2019 ile Mayıs 2020 arasında üretilen ekranlar olduğuna dikkat çekti.

İlgili iPhoneların seri numarasının destek sayfasındaki kutuya yazılması durumunda cihazın ücretsiz onarım için uygun olup olmadığı görülecek.

Ücretsiz onarım için bir Apple Store'a ya da yetkili bir Apple onarım merkezine gidebilirsiniz. Telefonunuzu Apple'a posta yoluyla da gönderebilirsiniz.

Bu değişim, iPhone 11'in standart garanti kapsamını etkilemeyecek.

