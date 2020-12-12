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iOS güncellemesinde son durum nedir?
Apple kendine özgü işletim sistemi iOS'nun güncellemesine ilişkin son durum belli oldu.
GÜNDEM 12.12.2020, 06:38
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iOS işletim sisteminin 14 Aralık itibarıyla yayınlanması beklenen yeni güncellemenin bazı detayları da belli oldu.
Apple tarafından yapılan açıklamalara göre iOS 14.3 güncellemesi, sistemde yaşanan neredeyse tüm sorunları çözecek. Ayrıca batarya sorunu da bu güncelleme ile tarih olacak.
İşte iOS 14.3 güncellemesi ile gelen yenilikler
iOS 14.3 güncellemesi ile birlikte Apple Fitness+, Fotoğraflar, Sağlık, Hava ve Safari uygulamaları yenilendi.
Ayrıca MMS mesajları alamama, Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında bazı videoları doğru görememe, uygulama klasörlerinin açılmaması, Bluetooth'un Ayarlar'da kullanılmaması ve MagSafe Duo Şarj Cihazı sorunu gibi birçok hata düzeltildi.
Apple tarafından yapılan açıklamalara göre iOS 14.3 güncellemesi, sistemde yaşanan neredeyse tüm sorunları çözecek. Ayrıca batarya sorunu da bu güncelleme ile tarih olacak.
İşte iOS 14.3 güncellemesi ile gelen yenilikler
iOS 14.3 güncellemesi ile birlikte Apple Fitness+, Fotoğraflar, Sağlık, Hava ve Safari uygulamaları yenilendi.
Ayrıca MMS mesajları alamama, Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında bazı videoları doğru görememe, uygulama klasörlerinin açılmaması, Bluetooth'un Ayarlar'da kullanılmaması ve MagSafe Duo Şarj Cihazı sorunu gibi birçok hata düzeltildi.
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