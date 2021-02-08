İntiharlar endişe verici durumda!

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, başta gençlerde olmak üzere artan intihar olaylarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu. Bakanlığın söz konusu intihar olaylarıyla ilgili bir çalışma yapıp yapmadığını soran Karaduman, “Gençlerde intihar vakalarının her geçen gün artığını gözlemlemekteyiz, bu durum endişe vericidir” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, son dönemde ekonomik krizle birlikte artan intihar vakalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, intihar olaylarının endişe verici boyuta ulaştığının altını çizerek, bakanlığın intihar olaylarıyla ilgili çalışmalarını sordu.

İntihar ve şaibeli ölüm hadiselerinde belirgin bir artışın olduğunu aktaran Karaduman, “Şiddet, taciz, geçim sıkıntısı, artan işsizlik, hayat pahalılığı, gelecekten umudun kesilmesi gibi sebepler intihara yol açmaktadır. İntihar vakalarının ve özellikle aynı yaş grubundaki gençlerde intihar vakalarının her geçen gün arttığını gözlemlemekteyiz, bu durum endişe vericidir. Bingöl’de 3 intihar olayı yaşanmıştır, Manisa’da ise 4 gencin intiharı olayı yaşanmıştır. Bunlar basına yansıyanlardan iki örnek sadece, basına yansımayanlarla birlikte bu hadiselerin endişe verici boyutlarda olduğu tahmin edilebilir” ifadelerini kullandı.

Karaduman, soru önergesinde Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk’a 5 soru yöneltti. Karaduman, “Göreve geldiğiniz 9 Temmuz 2018 yılından itibaren toplam kaç intihar girişimi olmuştur? İntihar edenlerin arasında işsizlik, geçim sıkıntısı, borçlar nedeniyle yaşamına son verenlerin sayısı ve yıllara göre dağılımı nedir? Yaşamına son veren kadınlarda yoksul olanların sayısı ve genel intihar vakalarına oranı nedir? Bakanlığınızın giderek artan intiharlara ve özellikle kadın intiharlarına yönelik bir araştırması ve çözüme yönelik bir politikası var mıdır? Özellikle kırsal kesimde işsizlik sorunu ve buna bağlı intiharları azaltmak için istihdamı artırmaya yönelik herhangi bir planlamanız var mıdır?” diye sordu.

