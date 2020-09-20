İntihar ettiği iddia edilen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarmaya intihar ettiği ihbarında bulunulan ancak daha sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan kişinin katil zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 20.09.2020, 00:31
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dedeler köyünde ikamet eden B.K'nin köy mezarlığı önünde kendine ait ruhsatsız tabanca ile başından kendini vurduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları araştırmada B.K'nin öldürüldüğünü belirledi.
Ekiplerin, olayın namus meselesinden kaynaklanan cinayet olduğu bilgisine ulaşmaları üzerine olay gecesi B.K'nin birlikte alkol aldığı U.O. (26), E.K. (26) ve K.O. (22) gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları araştırmada B.K'nin öldürüldüğünü belirledi.
Ekiplerin, olayın namus meselesinden kaynaklanan cinayet olduğu bilgisine ulaşmaları üzerine olay gecesi B.K'nin birlikte alkol aldığı U.O. (26), E.K. (26) ve K.O. (22) gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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