İntihar etmek isteyen şahıs ipten zor alındı
Kayseri'de intihar teşebbüsünde bulunan şahıs ipten alındı.
GÜNDEM 16.10.2020, 04:23
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Kayseri'de iş yerinde kendini iple asarak intihara teşebbüs eden şahıs, yakınları tarafından kurtarıldı. Tedavi altına alınan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Sanayi 6001 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.Y. (37) iş yerinde iple kendini astı. Yakınları tarafından ipten alınan M.Y., Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Sanayi 6001 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.Y. (37) iş yerinde iple kendini astı. Yakınları tarafından ipten alınan M.Y., Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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