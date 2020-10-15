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İnternetten 'koronavirüs test kiti' satanlara operasyon!
Bursa'da, internet üzerinden koronavirüs test kiti sattığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
GÜNDEM 15.10.2020, 20:46
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden koronavirüs test kiti satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında P.A. (38), H.C.K. (23), Y.E.E. (30) ve U.A. (33) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 69 adet koronavirüs test kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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