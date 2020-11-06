İnternetten flaş bellek alanlar aman dikkat!

Siber güvenlik araştırmacıları, özellikle eBay üzerinden ve açık artırma ile satılan flaş bellek için ciddi bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre 100 adet ikinci el cihaz satın alan Abertay Üniversitesi bunların 32’sini herkesin erişebileceği araçlar kullanarak tekrar denetledi.

Yapılan denetlemelerde ise son derece önemli silinmiş belgelerin tekrar ortaya çıkarıldığı ortaya çıktı.

Bilgisayar korsanlarının satıcılara şantaj yapması için yeterli bilgiler olduğu belleklerde şifreler, banka hesap özetleri, sağlık kayıtları gibi önemli dosyalar yer alıyor.

Abertay Güvenlik Bölümü’nden Profesör Karen Renaud, “Yapılan çalışma ve ulaşılan bilgiler son derece endişe verici. Kötü niyetli bir alıcı, şifreler hala geçerliyse kurtarılan dosyalardan satıcının bilgilerine erişebilir. Bir de bu şifre çoklu olarak kullanılıyorsa diğer hesaplarınız da tehlike altında olacaktır.” uyarısında bulundu.

Yapılan incelemede USB cihazlarından 26 kısmi dosyalar ve 42 USB sürücü bilgileri ortaya çıktı. ‘Şifreler (1-10).jpeg’ başlıklı görüntü dosyaları, öz geçmişler, kişisel beyanlar, istihdam sözleşmeleri, fatura kayıtları, banka ekstreleri, sağlık bilgileri vb. gibi dosyalar gün yüzüne çıktığı iddia edildi.

USB’lerden erişilen kritik bilgiler bilgisayar korsanları için suistimale açık.

Profesör Renaud, “Pek çok insan bunun farkında değil, ancak birçok insan bilgisayarın dosyaları silme şekliyle bu dosyaların silindiğini düşünüyor ama ne yazık ki dosyaların bazıları kaldırılmıyor.” dedi.



Dosyaları cihazlardan düzgün bir şekilde silmek için bir yöntem var.

Bilgisayarınızda ‘Başlat Menüsünden’ komut istemini açın ve ‘format e: / p: 3’ yazın (‘e’ flash sürücünün harfi değilse, buna göre değiştirin).

Mac sahipleri içinise disk İzlencesi uygulamasını amaları sürücüyü seçip, ‘Sil’i tıklamaları, ardından’ da Güvenlik Seçenekleri’ni işaretleyerek ve kaydırma kontrolünü üçüncü ‘3 geçişli güvenli silme’ seçeneğine getirmeleri belirtildi.

