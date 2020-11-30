Son Dakika
İnternet üzerinden otomobil lastiği alacaklar aman dikkat!
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde uygulamaya girecek olan ‘kış lastiği takma zorunluluğu’ yarın başlıyor. İnternet üzerinden lastik alacaklara kritik uyarı...
GÜNDEM 30.11.2020, 14:39
Kış lastiğini takma zorunluluğu, bu gece itibariyle başlıyor.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için uygulamaya uymayan sürücülere ise, 776 TL para cezası uygulanacak. K
Kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.
Kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetlenecek.
Soğuk havalarda kar ve buza etkili olan kış lastikleri, yaz mevsimde kullanılmaya devam edildiği sürece, başta fren mesafesini uzatmak gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor
. Yetkililer, her lastiğin mevsiminde kullanılması yönünde sürücüleri uyarıyor.
Koronavirüs yasaklarının başlamasıyla kış lastiklerine talep ve yoğunluluk arttı. Uzmanlar Karadeniz için de, kış lastiği tavsiye ettiklerini duyurdu.
Kış lastikleri soğuk havalarda donmama ve vakum özelliği olduğundan daha güvenli bir sürüş keyfi yaşatıyor.
“İnternet ortamından satın alınan lastiklere dikkat çeken uzmanlar lastikleri eski tarihli çıkmasından yakınıyor.
Eski lastikler sertleştiği zaman yol tutuş oranı azalıyor
Lastikçiler kış lastiği cezası ödemektense hem can hem de mal güvenliği açısından kış lastiklerini takmaları gerektiğini ifade eediyor.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için uygulamaya uymayan sürücülere ise, 776 TL para cezası uygulanacak. K
Kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.
Kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetlenecek.
Soğuk havalarda kar ve buza etkili olan kış lastikleri, yaz mevsimde kullanılmaya devam edildiği sürece, başta fren mesafesini uzatmak gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor
. Yetkililer, her lastiğin mevsiminde kullanılması yönünde sürücüleri uyarıyor.
Koronavirüs yasaklarının başlamasıyla kış lastiklerine talep ve yoğunluluk arttı. Uzmanlar Karadeniz için de, kış lastiği tavsiye ettiklerini duyurdu.
Kış lastikleri soğuk havalarda donmama ve vakum özelliği olduğundan daha güvenli bir sürüş keyfi yaşatıyor.
“İnternet ortamından satın alınan lastiklere dikkat çeken uzmanlar lastikleri eski tarihli çıkmasından yakınıyor.
Eski lastikler sertleştiği zaman yol tutuş oranı azalıyor
Lastikçiler kış lastiği cezası ödemektense hem can hem de mal güvenliği açısından kış lastiklerini takmaları gerektiğini ifade eediyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Başakşehir
|10
|14
|8. Karagümrük
|9
|13
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Rizespor
|9
|12
|11. Malatyaspor
|9
|12
|12. Hatayspor
|7
|12
|13. Trabzonspor
|10
|12
|14. Göztepe
|8
|11
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|8
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|10
|17
|6. Wolverhampton
|10
|17
|7. Everton
|10
|16
|8. M. United
|9
|16
|9. Aston Villa
|8
|15
|10. Man City
|9
|15
|11. West Ham
|9
|14
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. West Bromwich
|10
|6
|18. Burnley
|9
|5
|19. Fulham
|9
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Valencia
|11
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü