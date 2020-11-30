İnternet üzerinden otomobil lastiği alacaklar aman dikkat!

Kış lastiğini takma zorunluluğu, bu gece itibariyle başlıyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için uygulamaya uymayan sürücülere ise, 776 TL para cezası uygulanacak. K

Kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.



Kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetlenecek.

Soğuk havalarda kar ve buza etkili olan kış lastikleri, yaz mevsimde kullanılmaya devam edildiği sürece, başta fren mesafesini uzatmak gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor

. Yetkililer, her lastiğin mevsiminde kullanılması yönünde sürücüleri uyarıyor.



Koronavirüs yasaklarının başlamasıyla kış lastiklerine talep ve yoğunluluk arttı. Uzmanlar Karadeniz için de, kış lastiği tavsiye ettiklerini duyurdu.

Kış lastikleri soğuk havalarda donmama ve vakum özelliği olduğundan daha güvenli bir sürüş keyfi yaşatıyor.



“İnternet ortamından satın alınan lastiklere dikkat çeken uzmanlar lastikleri eski tarihli çıkmasından yakınıyor.

Eski lastikler sertleştiği zaman yol tutuş oranı azalıyor

Lastikçiler kış lastiği cezası ödemektense hem can hem de mal güvenliği açısından kış lastiklerini takmaları gerektiğini ifade eediyor.

