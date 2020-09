İnternet sitelerinin yüzde 87'si sizi izliyor

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan The Markup tarafından hazırlanan bir rapor, dünyanın en popüler web sitelerinin en az % 87'sinin, kullanıcılar giriş yapmasa dahi bir tür dijital izleme uyguladığını ortaya koydu.

The Washington Post tarafından yayınlanan rapor, sitelerin birçoğunun farenin hareket ettirilme veya kelimelerin yazılma şeklini gizlice kaydettiğini ifade etti.

Gazete bunun, şirketlerin kim olduğunuzu, neyi sevdiğinizi ve hatta çevrimiçi olarak neyi aradıklarınızı bilmelerini sağlayan gizli bir teknoloji olduğu söylerken ''Böylece gördüklerinizi kişiselleştirebilir, sizi reklamlarla hedefleyebilir ve hatta bilgilerinizi başkalarına satabilirler.'' ifadelerini kullandı.

The Washington Post, "Blacklight" adı verilen ve bu amaca adanmış olan ücretsiz bir eklentiyi kullanarak herhangi bir sitede kendi başınıza bir gizlilik kontrolü yapabileceğinizi söylüyor.

Blacklight, yalnızca web sitelerini hacklemeyi durdurmak istemeyen aynı zamanda Google Chrome tarayıcısı aracılığıyla siteleri ziyaret ederken tam olarak ne olup bittiğini öğrenmek için bir eklenti geliştirmek isteyen mühendis ve gazeteci Surya Mattu tarafından geliştirildi.

Bu ayın başlarında Mattu, Blacklight'ı webdeki en popüler 100 bin site üzerinde deneyerek takip edilmenin korkunç resmini ortaya çıkarmak için 80 binden fazla siteyi taradı.

Sitelerin yalnızca % 13'ünün, sizi tanımlamak için tarayıcınızda bıraktığı herhangi bir reklam izleme aracı veya üçüncü taraf çerezleri yüklemediği tespit edildi.

Web sitelerinin % 15'i, bir teknoloji sağlayıcısı tarafından da açıklandığı üzere, siz siteye göz atarken video kaydetmenin dijital eşdeğeri olan "oturum kaydedici" adlı bir teknoloji yükledi.

Sitelerin % 74'ü Google'ın özel izleme teknolojisini yüklerken, görsel içerik sitelerinin % 33'ünün Facebook teknolojisini kullandığı ve bu teknoloji ile web siteleri veya uygulamaları kullanmadığınızda bile sizi takip edebildikleri tespit edildi.

Mato, "Bence bu, işletmelerin denetimsiz kaldıklarında nasıl çalıştıklarının bir yansıması. Bunun arkasında, bir yerde oturan ve herkesin bilgilerini toplamaya çalışan bir insan olduğunu sanmıyorum. Bu verileri elde etmek için ekonomik bir teşvik var ve son 15 yılda bu teşvik arttı." dedi.

Blacklight ideal ya da tek gizlilik ölçüsü değil. Webin nasıl değiştiğini The Markup'un denetimini her yıl güncellemesiyle, daha fazla kişi gizlilik konusunda endişelendikçe ve yeni gizlilik yasaları izlemeyi engellemeye çalıştıkça takip edebiliriz.

Blacklight ve bilindik sitelerin sonuçlarıPerşembe günü itibarıyla Joe Biden'in web sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın web sitesinden 10 kat daha az üçüncü taraf çerezi kullandı.

BlackLight'a göre Microsoft, 43 üçüncü taraf çerezine sahip. Apple ise hiçbir izleme teknolojisi kullanmadığı için hiçbir şeye sahip değildi.

Washington Post, 6 üçüncü taraf çerezi içerirken BlackLight'a göre Facebook izleme araçlarını içermiyor.

The New York Times'ın 12, The Wall Street Journal'ın 44 ve The New Yorker'ın 152 üçüncü taraf çerezi içerdiği ifade edildi.

Tarayıcı değişikliği korumasıRapor, Chrome tarayıcısını Google'dan Mozilla Firefox, Apple'dan Safari ve Microsoft Edge'in yeni sürümü gibi otomatik korumayı içeren başka bir tarayıcıyla değiştirmeyi öneriyor.

Ancak Chrome olmadan yapamıyorsanız veya iş için kullanmanız gerekiyorsa, reklamları kaldıran ve Chrome'da izlenmeyi engelleyen Privacy Badger ve Ghostery gibi eklentiler, size yardımcı olabilir.