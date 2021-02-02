Inter Milan - Juventus maçı TRTSPOR'da! İşte maç saati ve 11'leri

İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile Juventus kupada kozlarını paylaşıyor.

Ev sahibi Inter, Milan'ı saf dışı bırakarak adını son dörde yazdırmıştı.



Dev maç bugün saat 22.45'te oynanacak.



Kazananın tur atlayacağı Inter - Juventus maçı 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.



Inter Milan: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Martinez, Sanchez

Juventus : Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo

