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Inter Milan - Juventus maçı TRTSPOR'da! İşte maç saati ve 11'leri
İtalya Kupası heyecanı devam ediyor. Yarı finalde ilk randevu Inter ile Juventus arasında olacak. yayınlanacak. Inter Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
GÜNDEM 02.02.2021, 13:56
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İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile Juventus kupada kozlarını paylaşıyor.
Ev sahibi Inter, Milan'ı saf dışı bırakarak adını son dörde yazdırmıştı.
Dev maç bugün saat 22.45'te oynanacak.
Kazananın tur atlayacağı Inter - Juventus maçı 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Inter Milan: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Martinez, Sanchez
Juventus : Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo
Ev sahibi Inter, Milan'ı saf dışı bırakarak adını son dörde yazdırmıştı.
Dev maç bugün saat 22.45'te oynanacak.
Kazananın tur atlayacağı Inter - Juventus maçı 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Inter Milan: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Martinez, Sanchez
Juventus : Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo
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