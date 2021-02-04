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Instagram'dan silinen fotoğraflar geri getirilebilecek
Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram'a çeşitli nedenlerle silinmiş gönderilerinizi 30 gün süre içinde geri yükleyebilmeyi sağlayan bir özellik geldi.
GÜNDEM 04.02.2021, 08:07
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Popüler sosyal medya platformu Instagram, silinen fotoğrafları tekrar geri getirmeyi sağlaya özelliği devreye soktu.
Platform, yeni özelliği ile birlikte fotoğraf, video, reels, IGTV, hikayeler dahil Instagram'da neyi silerse silsin geri getirebilecek. Bu sayede kullanıcılar 30 gün süreye sahip olacak ve bu süre dolmadan içeriklerini yeniden geri alabilecek. Ancak bu süre dolduğunda artık içerikler geri getirilemeyecek.
Instagram'ın bu adımı atmasında en önemli sebep siber saldırganların kullanıcılara verebileceği zararı azaltmak. Bir hesap hack'lendiğinde bu hesaptaki fotoğrafları ve diğer içerikleri hacker'lar silse de, 30 gün içinde kullanıcı hesabını geri alabildiğinde tüm içeriklerini geri alabilecek.
Silinen içeriklerine ulaşmak isteyen kullanıcılar Ayarlar > Hesap > Silinen İçerikler (Recently Deleted) yolunu izleyerek bu özelliği kullanabilecek.
Platform, yeni özelliği ile birlikte fotoğraf, video, reels, IGTV, hikayeler dahil Instagram'da neyi silerse silsin geri getirebilecek. Bu sayede kullanıcılar 30 gün süreye sahip olacak ve bu süre dolmadan içeriklerini yeniden geri alabilecek. Ancak bu süre dolduğunda artık içerikler geri getirilemeyecek.
Instagram'ın bu adımı atmasında en önemli sebep siber saldırganların kullanıcılara verebileceği zararı azaltmak. Bir hesap hack'lendiğinde bu hesaptaki fotoğrafları ve diğer içerikleri hacker'lar silse de, 30 gün içinde kullanıcı hesabını geri alabildiğinde tüm içeriklerini geri alabilecek.
Silinen içeriklerine ulaşmak isteyen kullanıcılar Ayarlar > Hesap > Silinen İçerikler (Recently Deleted) yolunu izleyerek bu özelliği kullanabilecek.
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