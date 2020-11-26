Instagram hesabı kapattıran fotoğraf hangisi?

“Hesap kapattıran Instagram fotoğrafı” olarak adlandırılan bir palyaço fotoğrafı birçok kişiyi şaşırtıyor. Zira bu fotoğrafı profiline koyan kişilerin hesabı kapatılıyor. “Profil fotoğrafı yapılamayan Instagram fotoğrafı” olarak da adlandırılan bu görselin özelliği ne? Bu fotoğraf neden Instagram hesabını kapattırıyor?



Bazı platformların bu profil fotoğrafını belli bir süre boyunca kullanabilenlere iPhone ve benzeri ödüller verdiği iddia edilidi. Instagram, ilgili görseli kullanan kişileri “intihara teşvik etme” temalı bir yazı ile uyarıyor veya hesap kapatma yöntemine başvuruyor.

Instagram’ın son güncellemesi eleştiriliyor!Instagram'ın son güncellemesi geçen haftadan beri gündem konusu. Hiç sevilmeyen yeni düzen kullanıcı deneyimini etkiliyor.



İnternet’te yayımlanan bu görsele baktığımızda aslında bu fotoğrafın bir palyaçoyu veya Mickey Mouse’u temsil ettiğini görüyoruz. Bu habere inanmayan bazı kişiler, ödül verdiğini söyleyen platformların dediğini yaptı ve kötü bir sürpriz ile karşılaştı.



Instagram, başlığı “Gönderin Topluluk Kurallarımıza Aykırı!” olan bir açıklama metni ile birçok kişinin kapısını çaldı. Aşağıdaki görsele baktığımızda “Gönderi intihar veya kendine zarar verme nedeniyle kaldırıldı!” ibaresini de görüyoruz.

Bazı kişiler bu fotoğrafı sahte hesaplarında denediğini ve bundan dolayı hesaplarının kapatıldığını söyledi. Kısacası Instagram sizin bu fotoğrafı bilerek kullandığınıza inanmak istemiyor veya size ikinci bir şans tanımıyor. Alınan diğer bir bilgiye göre bu işleme itiraz eden kişilerin hesabı 2 gün içerisinde açılıyor.

