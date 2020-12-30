İnsanca yaşam talebi görmezden gelindi

Önceki gün açıklanan net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanan 2021 yılı asgari ücret tutarına yönelik işçi cephesinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Gazetemize konuşan Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, artışın rakamsal olarak önemli ancak yeterli olmadığını kaydetti. Ekonomideki olumsuz durumun üstüne bir de pandemi koşullarının emekçilerin sırtını iyice büktüğünü belirten Dolu, “Böylesi bir dönemde işçi tarafı olarak biz emekçilerin mağduriyetlerini giderecek, aileleri ile birlikte yaşamlarını insanca sürdürebilecek bir asgari ücret bekliyorduk. Ancak açıklanan bu rakam ile işçilerin bu talebi görmezden gelindi” dedi.



Asgari ücret üzerindeki vergi yüküne de değinen Dolu, “Biz her zaman asgari ücretin üzerindeki verginin kaldırılmasını talep ettik. Gelir dağılımının adil bir şekilde sağlanması için bireylerin gelir, harcama ve servetlerine göre vergiye tabi tutulmasının daha doğru olacağını savunduk. Ancak bununla ilgili bir adım atılmadı ve işçi ağır vergi yükleri altında ezilmeye bırakıldı” diye konuştu.

