İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 'Aileler yok oluyor'

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğrayarak yüzde 70 daha bulaşıcı hale geldiğinin açıklanmasının ardından, bilim insanları sağlık sisteminin alarm verdiğini, hatta çökmek üzere olduğunu belirtiyor.

Ülkenin Ulusal Sağlık Sistemi'nde yoğun bakım profesörü olarak görev yapan Hugh Montgomery, son haftalarda artan vakalarla birlikte sağlık sisteminin başa çıkma gücünün de zayıfladığını söyledi.

BBC Radyosu'na verdiği demeçte, sağlık sisteminin koronavirüs nedeniyle içinde bulunduğu durumu 'tsunami'ye benzeten Montgomery, "Kuralları dinlemeyenler, maske takmayanlar, böyle davrananlar ölümlerden sorumludur. Virüsü yayıyorlar ve diğer insanlar ölüyor. Onlar ise diğerlerini öldürdüklerini bile bilmiyor" dedi ve ekledi:



"Ailelerin topluca hastaneye kaldırıldığını görüyoruz. Ebeveynler sırayla ölüyor. Veya çocuk ve bir ebeveyn ölüyor. Ailelerin yok oluşuna tanık oluyorum ve bunun artık sonlanması lazım."

