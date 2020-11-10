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İngiltere'den Biden'e ilginç tebrik mesajı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı zaferinden dolayı tebrik ettiği mesajın arka planında "Trump" ve "ikinci dönem" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.
GÜNDEM 10.11.2020, 21:35
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Johnson'ın 7 Kasım'da Twitter hesabından görsel şeklinde paylaştığı kutlama mesajının renkleriyle oynanmasıyla 2 ifade belirlendi.
Başbakanlık sözcüsü, mesajda yer aldığı anlaşılan "Trump" ve "ikinci dönem" ifadelerinin "teknik bir hatadan kaynaklandığını" ifade edildi.
Başbakanlık sözcüsü, mesajda yer aldığı anlaşılan "Trump" ve "ikinci dönem" ifadelerinin "teknik bir hatadan kaynaklandığını" ifade edildi.
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