İngiltere'de ulusal çapta karantina

Temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm parkende mağazaları kapatılacak. Halk sadece iş, yiyecek alışverişi, eğitim ve egzersiz için dışarı çıkabilecek.

İngiltere'de korona virüsü ( Covid-19) salgını nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edildi.

Basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, virüsün öngörülerden daha hızlı bir şekilde yayıldığını söyley ve önlem almazlarsa durumun çok daha kötü olacağı uyarısında bulundu.

Bazı bölgelerdeki hastanelerin haftalar içinde kapasitelerini doldurma tehlikesi bulunduğunu dile getiren Johnson, "Can kaybı yüksek olacak ve sağlık uzmanları kimin ölüp kimin yaşayacağına karar vermek zorunda kalacak" dedi.

"Şimdi harekete geçme zamanı, çünkü başka alternatif yok" diyen Johnson, 5 Kasım Perşembe gününden itibaren 4 haftalık bir karantina kararı aldıklarını açıkladı.

Bu yıl Noel'in “çok farklı” olacağını söyleyen Johnson, ancak şimdi alınacak sıkı önlemlerle insanların Noel'de birbirlerini görebileceklerine inandığını belirtti.



"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın" çağrısı yapan Johnson'ın açıklamasına göre, karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları kapatılacak.

Bar ve restoranlar sadece paket servisi sunacak. Mart ayındaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek.

Halk evlerinden yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebepler kapsamında çıkmalarına izin verilecek. Farklı hane halkı üyeleri bir araya gelemeyecek.



İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 21 bin 915 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660'a çıktı. Ölü sayısı da 326 artarak 46 bin 555'e ulaştı.

Salgında Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de son haftalarda günlük 20 binden fazla vaka görülürken, ölü sayıları da 300'ü geçmeye başlamıştı.

Başbakan Johnson, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada ikinci karantinanın "felaket" olacağını söylemişti.

İngiltere'de mart ayında da karantinaya gidilmiş ve önlemler aşama aşama büyük ölçüde temmuz ayında kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

